Tragedia en Champotón: Mujer pierde la vida tras chocar contra un poste de la CFE

Un fuerte accidente automovilístico se registró sobre la carretera estatal, en el tramo Haltunchén Sihochac, dentro del municipio de Champotón.

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Según reportes preliminares, una mujer lamentablemente perdió la vida, mientras que se habla de una segunda persona que resultó herida de gravedad.

El hecho ocurrió la mañana de este lunes, cuando el guiador de una unidad Chevrolet terminó fuera de la cinta de rodamiento y se estrelló de impacto contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil de Champotón para brindar auxilio.

Asimismo, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de la persona del sexo femenino, cuyos datos generales permanecen como desconocidos.

La zona permanece asegurada por las fuerzas de seguridad, en espera del arribo del personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.