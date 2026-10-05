Sheinbaum Pardo dice que México no tiene pruebas de disparos contra Guardia Costera de EU desde su territorio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este lunes 5 de octubre que el Gobierno de México no cuenta hasta ahora con pruebas que confirmen disparos desde territorio nacional contra integrantes de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que Washington notificó por escrito sobre la presunta agresión y que las autoridades mexicanas solicitaron la evidencia disponible para revisar lo ocurrido.

Sheinbaum agregó que elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina desplegados en la zona tampoco han reportado disparos desde el lado mexicano de la frontera.

La declaración contrasta con el mensaje difundido previamente por el embajador estadounidense Ronald Johnson, quien informó sobre un ataque contra miembros de la Guardia Costera y sobre la coordinación posterior con fuerzas mexicanas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el supuesto ataque en la frontera?

La presidenta señaló que México mantiene comunicación con Estados Unidos, pero insistió en que hasta este momento no se ha presentado evidencia que permita confirmar que la agresión se originó desde territorio mexicano.

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La postura coincide con la política expresada anteriormente por su gobierno de solicitar elementos probatorios antes de dar por acreditados señalamientos formulados desde Estados Unidos.

Sheinbaum explicó que la comunicación se mantiene mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y los contactos entre Defensa, Marina, el Comando Norte y la Guardia Costera estadounidense.

México y EU mantienen “operaciones espejo” en el Río Bravo

Pese a que el origen de los disparos no ha sido confirmado por México, ambos gobiernos acordaron mantener operaciones espejo como medida preventiva.

Este esquema consiste en realizar patrullajes simultáneos a lo largo de la frontera, pero con las fuerzas de cada país dentro de su propio territorio. El Gobierno mexicano ya ha utilizado este mecanismo dentro de la estrategia de seguridad fronteriza y ha explicado que los recorridos se efectúan “cada quien de su lado”.

México desplegó elementos de la Guardia Nacional, Defensa y Marina en la zona fronteriza de Tamaulipas, mientras Estados Unidos mantiene personal del Comando Norte y de la Guardia Costera.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que no se tiene evidencia de que se hayan realizado disparos hacia #EEUU desde la frontera mexicana; sin embargo, para prevenir cualquier situación, se coordinó con autoridades norteamericanas para realizar operativos espejo a lo largo del Río Bravo con apoyo de la @GN_MEXICO_, la @Defensamx1, la @SEMAR_mx y la Guardia Costera estadounidense. — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 5, 2026

México solicita información para esclarecer los disparos

Sheinbaum señaló que la coordinación bilateral continuará mientras se revisan los datos disponibles sobre el incidente.

Hasta ahora, el Gobierno mexicano no ha confirmado quién habría realizado los disparos ni desde qué punto se efectuaron. Tampoco existe, por parte de México, una identificación pública de alguna organización como responsable.

Las autoridades de ambos países mantienen presencia en la frontera mientras intercambian información para esclarecer lo sucedido y reforzar la vigilancia en la zona.

IO