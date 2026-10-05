CFE suspenderá el servicio eléctrico hasta por 9 horas este lunes 5 de octubre

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este lunes 5 de octubre una suspensión temporal del suministro eléctrico que se extenderá durante nueve horas, de acuerdo con un aviso difundido por autoridades municipales.

El corte comenzará a las 20:00 horas de este lunes y concluirá a las 05:00 horas del martes 6 de octubre, por lo que se recomendó a la población tomar precauciones con anticipación, principalmente para proteger aparatos eléctricos y conservar alimentos que necesitan refrigeración.

Los trabajos forman parte de acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica. Además, el aviso contempla una segunda suspensión programada durante octubre, con el mismo horario nocturno.

¿Dónde será el apagón de la CFE este 5 de octubre?

La suspensión afectará una zona del municipio de Teoloyucan, Estado de México, particularmente Santa María Caliacac, dentro del área Teoloyucan-Huehuetoca.

De acuerdo con el aviso emitido por el Gobierno de Teoloyucan, la CFE llevará a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, motivo por el cual será necesario interrumpir temporalmente el servicio.

Noticia Destacada CFE anuncia apagón hoy viernes 2 de octubre: estos con los horarios del corte, municipios, colonias y localidades sin luz

El suministro estará suspendido desde las 20:00 horas del lunes 5 de octubre hasta las 05:00 horas del martes 6, es decir, durante aproximadamente nueve horas.

¿Habrá otro corte de luz en octubre?

Sí. El comunicado también contempla una segunda suspensión para el jueves 15 de octubre.

En esa ocasión, el corte iniciará igualmente a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 05:00 horas del viernes 16 de octubre.

Las autoridades recomendaron considerar previsiones para equipos eléctricos, alimentos refrigerados y cualquier actividad que dependa del suministro de energía.

El Gobierno municipal señaló que estas labores buscan contribuir al mantenimiento y mejora del servicio eléctrico en la zona, por lo que pidió comprensión a los habitantes ante las afectaciones temporales.

IO