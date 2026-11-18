A poco más de año y medio del fallecimiento del productor mexicano Guillermo "Memo" del Bosque, ocurrido el 7 de abril de 2025, la actriz y exconductora costarricense Vica Andrade rompió el silencio sobre el severo deterioro físico que ha enfrentado durante los últimos cuatro años.

En un testimonio difundido este miércoles 18 de noviembre de 2026 a través del canal de YouTube Otk Dental, perteneciente a la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo en la Ciudad de México, Andrade reveló entre lágrimas las múltiples complicaciones médicas que han mermado su calidad de vida.

Noticia Destacada Hijos de Memo del Bosque rompen el silencio tras la muerte del productor

¿Cuál es el problema de salud que enfrenta Vica Andrade?

Durante la conversación, Vica Andrade de 54 años detalló un cuadro clínico complejo que incluye dolores constantes en las articulaciones, contracturas frecuentes, insomnio, falta de aire, taquicardia, fatiga extrema y sensación de pesadez en brazos y piernas. De igual manera; señaló que experimenta hormigueo en las manos, calambres entre otras molestias.

A estos síntomas se suman problemas gastrointestinales que le impidieron alimentarse con normalidad y la mantuvieron en cama, provocándole una pérdida de peso hasta llegar a 46 kilogramos. Andrade explicó que esta situación se desarrolló en paralelo al acompañamiento que brindó a Memo del Bosque durante su batalla contra el linfoma de Hodgkin.

Uno de los aspectos más difíciles de su proceso ha sido la falta de un diagnóstico único y definitivo tras consultar a diversos especialistas. También le indicaron que podría padecer permeabilidad intestinal asociada a una alta presencia de químicos; aunque ninguna de estas evaluaciones ofreció una respuesta concluyente.

La acumulación de malestares físicos y el desgaste emocional llevaron a la exmodelo a atravesar momentos críticos de desesperación. "A veces sentía: 'Ya no quiero vivir más'. No sabes qué hacer, he buscado tanto y conmigo no he podido. No he encontrado a ciencia cierta qué es lo que pasa. La parte emocional ha sido muy difícil", expresó.

Noticia Destacada ¿Cuál es el estado de salud de Memo del Bosque? Reportan que el productor está hospitalizado

Finalmente, Andrade compartió que encontró una notable mejoría tras acudir a un tratamiento odontológico alternativo con la doctora Aguilar Trejo en la capital mexicana, donde se le colocó una férula en la mandíbula. De acuerdo con su testimonio, este procedimiento le permitió aliviar de manera significativa las contracturas y los dolores.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal