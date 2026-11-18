Una pareja fue detenida por elementos de la Policía Estatal en la colonia La Manigua, en Ciudad del Carmen, luego de ser ubicada cuando circulaba en un automóvil que había sido señalado por su posible relación con casos de extorsión a establecimientos comerciales.

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De acuerdo con información compartida por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando detectaron un vehículo Ford de color plata, relacionado previamente con estos reportes, por lo que procedieron a realizar una inspección.

Durante la revisión, los policías encontraron una bolsa con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, además de tres dosis de una sustancia sólida y granulada de color blanquecino, que podría tratarse de algún narcótico.

Tras el aseguramiento, ambas personas fueron detenidas y trasladadas, junto con las sustancias decomisadas, ante la autoridad ministerial, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la información oficial no precisa la identidad de los detenidos ni si se ha confirmado su participación en los presuntos casos de extorsión a comercios. Tampoco se ha informado si enfrentan cargos adicionales por la posesión de las sustancias.

La corporación señaló que estas acciones forman parte del reforzamiento de la vigilancia en Ciudad del Carmen para atender posibles hechos de extorsión y brindar seguridad a los establecimientos comerciales.

JGH