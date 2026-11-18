Con motivo de la realización del Festival Internacional del Pirata y Ron, algunas calles del Centro Histórico de San Francisco de Campeche permanecerán cerradas temporalmente durante varios días. Además de las actividades musicales, el encuentro ofrecerá degustaciones, muestras gastronómicas, espectáculos culturales y encuentros relacionados con la industria del ron.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), uno de los cierres se aplicará en la calle 59, entre las calles 18 y 16, así como en la calle 61, en la zona del Palacio. La restricción comenzó este miércoles 18 de noviembre a las 20:00 horas y se mantendrá hasta el lunes 23 de noviembre a las 20:00 horas.

Otro cierre está previsto en la calle 8, entre las calles 57 y 6, donde la circulación quedará restringida a partir del viernes 20 de noviembre a las 07:00 horas y hasta el lunes 23 de noviembre a las 20:00 horas.

¿Qué eventos habrá en el Festival del Pirata y Ron?

El programa oficial contempla actividades del 20 al 22 de noviembre en diferentes espacios del Centro Histórico. Entre las propuestas se encuentran La Calle del Ron, exhibiciones de destilados, experiencias gastronómicas, catas especializadas y actividades culturales.

También se realizarán encuentros de negocios y formación, con conversaciones sobre la comercialización de bebidas, el desarrollo de marcas, la distribución y la relación entre el ron, la gastronomía y el turismo.

En el apartado musical participarán agrupaciones como La Multa, Tornado, Fussion Latina, Madu, Tonika, Showtime y Son Libre, además de presentaciones de DJ y espectáculos de música y danza tradicional.

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¿Cuándo se presentará Moenia en Campeche?

Uno de los espectáculos anunciados es el concierto de Moenia, programado para el sábado 21 de noviembre en el escenario principal de la Plaza de la República. El programa general del festival señala las 21:00 horas para esta presentación.

¿Habrá degustaciones y actividades gastronómicas?

Los asistentes también podrán encontrar catas de diferentes bebidas y destilados, entre ellas experiencias con ron, ginebra y productos de caña. El programa contempla actividades como «Fusión de dos mundos, elixir de los piratas», «50 años sembrando caña» y «El Ron de México».

La oferta gastronómica incluirá la participación de restaurantes y cocineras tradicionales, mientras que la Copa del Ron y Spirits reunirá a productores y especialistas para evaluar distintas bebidas. Algunas actividades de esta competencia están reservadas para jueces y participantes.

¿Qué recomienda la Policía de Campeche ante los cierres viales?

Ante las modificaciones a la circulación, la SPSC exhortó a la ciudadanía a anticipar sus traslados, tomar vías alternas y respetar las indicaciones de los elementos de Vialidad que estarán en la zona.

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El acceso general al festival será gratuito, aunque los organizadores solicitan un registro previo para los asistentes. Las actividades se desarrollarán en espacios como la Plaza de la República, la calle 59, la Puerta de Mar, la Puerta de Tierra y el Ex Templo de San José.

JGH