La campaña Cobertón arrancó en Mérida con el objetivo de reunir más de 2 mil colchas para apoyar a personas en situación vulnerable durante la temporada invernal, principalmente en asentamientos del Sur de la ciudad, albergues para adultos mayores y personas que viven en la calle.

La colecta permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2027 y contará con 10 centros de acopio, además de un punto de recepción en el Maratón de la Ciudad.

Gerardo López Fernández, director del DIF Mérida, informó que esta iniciativa se realiza cada año para atender a familias y personas que requieren protección ante las bajas temperaturas, mediante la entrega de cobertores que también llegan a través de solicitudes ciudadanas y de asociaciones civiles.

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El funcionario convocó a la población, organizaciones y al sector empresarial a participar con donativos, pues la cantidad de personas que podrán recibir apoyo dependerá de la respuesta a la campaña.

Aunque se dará preferencia a las piezas nuevas, también se recibirán cobertores usados, siempre que estén limpios y en buenas condiciones. Estos serán revisados para determinar si pueden ser entregados.

Para esta edición se habilitarán 10 puntos de acopio distribuidos en diferentes sectores de Mérida, entre ellos el Palacio Municipal, las oficinas del DIF y las sedes alternas. Además, por primera ocasión se instalará un espacio de recepción durante el Maratón de la Ciudad.

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En cuanto a la distribución, indicó que el DIF trabaja con autoridades y asociaciones civiles que atienden a personas en situación de calle, además de apoyar a albergues para adultos mayores y responder a las peticiones de habitantes de asentamientos.