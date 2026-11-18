La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que seis personas resultaron con lesiones leves tras el accidente de una avioneta ocurrido este miércoles 18 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional del Norte, ubicado en Apodaca, Nuevo León.

Mediante una nota informativa, la autoridad aeronáutica precisó que el incidente ocurrió alrededor de las 13:50 horas, cuando una aeronave Piper PA-46 se despistó durante las maniobras de despegue y salió hacia la carretera a Laredo.

La dependencia aclaró así las circunstancias del accidente, que inicialmente había sido reportado como el desplome de una avioneta en las inmediaciones del aeropuerto.

¿Cuántas personas viajaban en la avioneta accidentada en Apodaca?

La AFAC informó que en la aeronave viajaban seis personas: dos tripulantes y cuatro pasajeros, quienes presentaron lesiones leves como consecuencia del incidente.

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De acuerdo con el comunicado, la avioneta era operada por la empresa Casago, S.A. de C.V., y tenía como destino el Aeródromo Dr. Jorge Jiménez Cantú, ubicado en Atizapán, Estado de México.

Cierran pista del Aeropuerto del Norte tras accidente

Como consecuencia del accidente, la pista 11/29 del Aeropuerto Internacional del Norte permanece cerrada, informó la autoridad federal.

Asimismo, se activó de inmediato el Centro de Operaciones de Emergencia para atender la contingencia.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: https://t.co/woTCg3PjdA — AFAC (@AFAC_mx) November 18, 2026

La AFAC señaló que también inició la investigación administrativa correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado qué provocó que la aeronave se saliera de la pista durante el despegue.

IO