La actriz y cantante sinaloense Patricia Navidad atraviesa un momento de profundo luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de su madre, la señora María Luisa Lara Félix, a los 74 años de edad. La noticia fue dada a conocer este jueves 19 de noviembre a través de las cuentas oficiales de la propia intérprete.

En su publicación en Instagram, Paty Navidad compartió una imagen en la que aparece tomada de la mano de su madre, acompañada de una frase que reflejó el dolor de la partida: “Gracias por todo, madre, me costó mucho soltarte, pero ya estás descansando en manos de Dios”.

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Asimismo, la artista destacó el legado personal y familiar que dejó doña María Luisa, describiéndola como una mujer fuerte, llena de fe y determinación que supo sobreponerse a distintas adversidades a lo largo de su vida.

“Gracias, madre mía, por ser la mejor madre, agradezco infinitamente tu amor y tus enseñanzas, no hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y en toda tu familia, hiciste una labor increíble como madre, mujer y ser humano excepcional”, expresó la actriz en su homenaje escrito, el cual concluyó con las palabras: “Buen viaje, guerrera de Dios”.

Tras darse a conocer la noticia, seguidores, amigos y diversas figuras del medio artístico se volcaron a la publicación para expresar sus condolencias y enviar mensajes de solidaridad y apoyo a la actriz sinaloense en este difícil momento.

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