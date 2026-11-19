Más de 28 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) podrán acceder a becas, orientación vocacional, vinculación universitaria y espacios para realizar prácticas profesionales, mediante un convenio firmado con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur).

El presidente de Canaco Servytur Mérida, José Enrique Molina Casares, informó que suscribió el acuerdo con el director del Cobay, Didier Herrera Novelo, para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes y facilitar su continuidad hacia la educación superior.

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El convenio, formalizado a través de la Sección Especializada de Universidades de la Canaco, contempla cinco líneas de trabajo para estudiantes de 72 planteles y 2 mil 700 colaboradores del Colegio.

“Con esta colaboración, buscamos acercar a los jóvenes a más opciones para continuar sus estudios y conectar a las instituciones educativas con las oportunidades de desarrollo profesional”, dijo el empresario.

Puente hacia la universidad

Entre las acciones previstas figuran ferias educativas, pláticas de orientación vocacional y mecanismos para facilitar el ingreso de los egresados a las universidades. También se buscarán descuentos, exenciones y otros apoyos económicos para favorecer la continuidad de sus estudios.

El acuerdo incluye proyectos académicos conjuntos, capacitación docente, cursos, talleres y actividades culturales y deportivas. Asimismo, contempla espacios en planteles y oficinas administrativas del Cobay para que universitarios realicen su servicio social y prácticas profesionales.

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Las universidades también podrán difundir su oferta académica entre los estudiantes y sus familias.

El Buen Fin, sin incidencias

Por otra parte, Molina Casares informó que la edición 2026 del Buen Fin concluyó sin incidencias en Yucatán, de acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Mérida.

La jornada comercial se realizó del 13 al 17 de noviembre y, durante los cinco días, las actividades en los establecimientos participantes transcurrieron con normalidad, sin reportes de incidentes relacionados con las compras o la operación de los negocios.

Para esta edición se estimó una derrama económica cercana a los 9 mil millones de pesos en Yucatán. En los próximos días se contará con un balance para conocer los resultados finales de las ventas y el comportamiento de los distintos giros comerciales.