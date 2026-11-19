Desde hace varios días, José Eduardo se encuentra en medio de una fuerte polémica, ya que se separó de la madre de su hija, Paola Dalay, una situación que levantó muchos rumores sobre la vida privada del actor.

Tras el paso de los días, el famoso ha sido visto con otra mujer y todo parece indicar que se trata de Mariana Bo, por lo que muchos han afirmado que el hijo de Victoria Ruffo, se estaría dando una segunda oportunidad en el amor.

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¿Qué está pasando entre Mariana Bo y José Eduardo Derbez?

Todo comenzó cuando ambos comenzaron a compartir algunos momentos juntos, los cuales han sido tendencia en las redes sociales. Por lo que muchos han comenzado a preguntar, quién es Mariana Bo, la joven es una violinista y productora musical.

Tras todo lo que se ha comentado sobre su relación con José Eduardo Derbez, la joven tomó la decisión de romper el silencio y habló sobre el tema con el programa de espectáculos ‘Ventaneando’.

“Yo era más amiga de Vadhir antes, por la música y la escena”

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Después coincidió con Jose Eduardo Derbez, pero en un proyecto donde el actor y su hermano, estaban al frente de un antro y se les presentaron algunas dificultades: “Ya después salimos más y vamos a seguir saliendo”.

Mariana Bo aseguró que solo existe una amistad entre ella y Jose Eduardo, aunque se han visto más, después de una fiesta en la que estuvieron juntos.

“Es muy lindo, es un gran amigo. Hice una cena, fue bien lindo, me regaló un detalle. Pasaron unos días y me dijo: ‘vamos a tirar’. Yo nunca he hecho una práctica de tiro. Fue una experiencia muy cool”.

Sobre una posible relación con el actor, la joven fue muy tajante en su respuesta.

“Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool, la neta. Yo soy soltera, me gusta divertirme, conocer gente y está loco igual que yo. Ya lo invité al Tomorrowland, me gusta la gente que dice sí a todo”.

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