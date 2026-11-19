Roberto Palazuelos vivió un momento de mucho terror, al conocer la complicada experiencia que vivió su hijo, Roberto Palazuelos Jr, quien sufrió un asalto en las calles de la Ciudad de México, tema que preocupó mucho al empresario.

Durante una conversación que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, Roberto Palazuelos reveló que su hijo fue encañonado con un arma de fuego, justo cuando iba saliendo de sus clases en la universidad, el joven iba manejando su automóvil en la zona de Santa Fe.

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¿Qué le pasó al hijo de Roberto Palazuelos?

Los hechos habrían ocurrido cuando el joven se detuvo en el semáforo, momento que los delincuentes aprovecharon para interceptarlo y quitarle sus cosas, pero también lo amenazaron de muerte, esto mencionó Roberto Palazuelos.

"En un alto le cayeron, le tocaron el vidrio, lo bajó, le pusieron la pistola en la cabeza, le pidieron su teléfono y la cartera... Gracias a Dios, le quitaron la cartera y el teléfono. No pasó nada mayor, pero sí se sacó un buen susto... De milagro no le quitaron el coche"

El famoso trató de tranquilizar a su hijo y le comentó que el material se podía reponer, el empresario reveló que el celular estaba asegurado y las tarjetas habían sido canceladas al momento.

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"Pues anda asustado, pero bueno, pues bienvenido a Mexico City. Él ya sabe que estaba en Estados Unidos, en Cancún. Eso no existe allá, pero aquí hay que andar con cuidado, sobre todo en los altos"

Detalló que no le pondría seguridad privada a su hijo, sino que le ayudará a forjarle el carácter y darle independencia: "No quiero ponerle seguridad porque no lo quiero volver junior. Que se aprenda a cuidar solo"

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