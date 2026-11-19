La consejera electoral Carla Humphrey advirtió que, si la Cámara de Diputados no logra un acuerdo antes de que concluya 2026 para designar a la nueva persona titular de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo General tendrá que revisar quién continuará al frente del organismo de manera provisional.

Actualmente, Blanca Yassahara Cruz García ocupa la Presidencia provisional del INE, luego de que el Consejo General la designó el 27 de octubre tras la renuncia de Guadalupe Taddei. El nombramiento permanecerá vigente mientras la Cámara de Diputados concluye el procedimiento para elegir a la nueva titular.

INE podría revisar continuidad de presidencia provisional

Humphrey explicó que, conforme se acerque el cierre del año sin una designación definitiva en San Lázaro, las consejerías podrían dialogar nuevamente sobre la conducción temporal del Instituto.

Entre las posibilidades se encuentra analizar si Blanca Cruz desea mantenerse en la responsabilidad provisional o si otra persona integrante del Consejo General plantea asumirla.

La consejera sostuvo que esa determinación corresponde a las y los integrantes del Consejo General y deberá tomarse con el objetivo de garantizar la continuidad institucional.

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Humphrey rechaza renuncia de consejeros del INE

Carla Humphrey también rechazó la propuesta planteada por exconsejeros presidentes del IFE y del INE para que integrantes del actual Consejo General dejaran sus cargos como parte de una eventual reestructuración institucional.

La consejera calificó esa posibilidad como irresponsable debido al momento que atraviesa el Instituto, que ya se encuentra en la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Humphrey señaló que el INE requiere estabilidad para continuar con la preparación de los comicios y mantener en marcha las actividades relacionadas con la organización electoral.

Cámara de Diputados debe definir nueva Presidencia

La legislación establece que, ante una ausencia definitiva en la Presidencia del INE, las consejerías pueden nombrar por mayoría simple a una persona que ocupe provisionalmente el cargo, mientras la Cámara de Diputados realiza la designación definitiva.

La discusión sobre el relevo ocurre mientras el Instituto avanza en la organización de las elecciones de 2027, por lo que las consejerías han insistido en mantener la operación institucional y evitar que el proceso de sustitución afecte los trabajos electorales.

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