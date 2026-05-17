Alfredo Adame confirma distanciamiento con Eleazar Gómez

Luego de la primera temporada de La Granja VIP, Alfredo Adame impactó al revelar que existe un distanciamiento con Eleazar Gómez.

Y es que a pesar de que ambos habían formado una gran amistad en el reality show de TV Azteca, parece que todo terminó mal entre ellos.

"Curiosamente, terminó ‘La Granja’, nos vimos al otro día en TV Azteca, en las entrevistas, y lo sentí un tanto frión conmigo. Seguramente no le debió gustar nada que yo ganara. Ya no volví a saber nada de él. En ‘La Granja’, le regalé unos lentes de manera simbólica, le dije: ‘Saliendo de ‘La Granja’, te los voy a comprar’. Los compré, los pedí, aquí los tengo. Le mandamos varios mensajes y nunca contestó”, dijo.

"Su representante, que es un pobre mi****. Me enteré de que estuvo hablando cosas malas de mí días antes de la salida. A lo mejor Eleazar se dejó llevar por cosas de él", añadió.