Muere motociclista en trágico accidente sobre carretera federal en Quintana Roo

Motociclista perdió la vida en un trágico accidente registrado la noche de este domingo sobre la carretera federal con dirección a Leona Vicario, a unos cinco kilómetros de la caseta de policía.

De acuerdo con los primeros reportes, ciudadanos que transitaban por la zona solicitaron la presencia de las autoridades luego de percatarse de un posible accidente entre la maleza, a un costado de la vía federal.

Testigos señalaron que observaron una luz proveniente de entre la vegetación y, al acercarse para verificar lo ocurrido, encontraron a un hombre tirado boca abajo, portando un chaleco de “biker”, aún con su equipo de protección colocado y junto a su motocicleta, la cual permanecía encendida.

Al pensar que todavía se encontraba con vida, las personas dieron aviso inmediato a los números de emergencia, generándose una rápida movilización de elementos policiacos y cuerpos de rescate hacia el sitio.

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Paramédicos arribaron minutos después para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, la zona fue acordonada por las autoridades en espera del personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales, quienes realizaron las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y no se ha podido establecer si en el accidente estuvo involucrado algún otro vehículo o si el motociclista perdió el control de la unidad por causas aún no determinadas.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió este fatal percance, que cobró la vida de un integrante de la comunidad biker.