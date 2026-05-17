Rugen los Pumas en un Olímpico Universitario pletórico y se enfrentarán en la final con Cruz Azul

Los Pumas se convirtieron en el segundo finalista de torneo Clausura 2026 del futbol mexicano al vencer 1-0 al Pachuca este domingo, en el partido de vuelta de su semifinal jugado en el estadio Olímpico Universitario de CU.

Jordan Carrillo hizo el gol para la victoria de los felinos universitarios al minuto 56, de tiro libre.

La eliminatoria terminó con empate global de 1-1 y los Pumas comandados por Efraín Juárez avanzaron por el criterio de la mejor posición en la tabla: fueron líderes, mientras los Tuzos del argentino Esteban Solari terminaron en la cuarta posición.

En la final, los Pumas se enfrentarán al Cruz Azul, que el sábado venció 2-1 de visita al Guadalajara en el estadio Jalisco, y ganó la eliminatoria con marcador global de 4-3.

Los Pumas llegaron a su decimosexta final; la anterior la perdieron ante el León en el torneo Guard1anes (Apertura) 2020. Los felinos lograron su título más reciente en el Clausura 2011 contra el Morelia.