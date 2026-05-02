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Lupita TikTok presume implantes de busto

La creadora de contenido Lupita TikTok compartió detalles del arreglo estético al que se someterá durante los próximos días

Por Redacción Por Esto!

3 de may de 2026

1 min

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Lupita TikTok negó que planee colocarse implantes de busto tras la polémica generada en redes.
Lupita TikTok negó que planee colocarse implantes de busto tras la polémica generada en redes. / Especial

La influencer regiomontana Lupita TikTok volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que circularan imágenes suyas dentro de una clínica estética sosteniendo aparentes implantes mamarios, lo que desató especulaciones sobre una posible cirugía de aumento de busto.

En un video difundido en sus redes sociales, Lupita TikTok explicó que su visita a la clínica estuvo relacionada con un tema de salud y no con una cirugía estética, además de pedir a los usuarios detener los ataques y especulaciones en su contra.

La controversia rápidamente generó debate entre sus seguidores, quienes dividieron opiniones entre mensajes de apoyo y críticas por la publicación original.

Lupita TikTok negó someterse a este tipo de cirugía y buscó poner fin a los rumores sobre un supuesto aumento de busto.

Además, reiteró que cualquier procedimiento médico al que se someta responde únicamente a cuestiones de salud.

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