Presidenta Sheinbaum recorre y conoce el nuevo puente Nichupté; así fue su experiencia (video)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó este sábado 2 de mayo la inauguración oficial del Puente Vehicular Nichupté en Cancún.

Se trata de una de las obras de infraestructura más importantes para la movilidad de Quintana Roo en las últimas décadas.

Durante el evento, la mandataria federal estuvo acompañada por la gobernadora Mara Lezama, así como por autoridades federales, estatales y municipales.

La honestidad, el amor al pueblo y el amor a la patria dan resultados. Puente Nichupté, Cancún, Quintana Roo. pic.twitter.com/V96RcL2k0S — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 3, 2026

El Puente Nichupté cuenta con una longitud total de 11.2 kilómetros, de los cuales 8.8 kilómetros atraviesan el sistema lagunar Nichupté y 2.4 kilómetros corresponden a accesos y entronques viales, convirtiéndose en una de las estructuras sobre agua más extensas de América Latina.

La nueva vialidad permitirá reducir los tiempos de traslado entre la zona urbana de Cancún y la zona hotelera de más de una hora a aproximadamente 10 minutos.

La obra cuenta con tres carriles de circulación, uno por cada sentido y uno reversible. Además, también cuenta con una ciclovía bidireccional, con el objetivo de mejorar la movilidad para los usuarios de este medio de transporte.

Durante su mensaje, la presidenta Sheinbaum destacó que el puente representa una obra estratégica para el desarrollo urbano y turístico del Caribe mexicano.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama afirmó que la infraestructura mejorará la calidad de vida de miles de trabajadores y familias cancunenses al disminuir tiempos de traslado diarios.

Con la apertura de esta obra se espera un importante desahogo del tránsito vehicular sobre el bulevar Kukulcán, principal vía de acceso a la zona hotelera de Cancún.