¡Feroz remontada! Tigres deja herido a Chivas en la ida de cuartos de final del Clausura 2026

Los Tigres con su feroz y lujosa ofensiva vinieron de atrás para vencer 3-1 a un Guadalajara remendado este sábado en el estadio Universitario, en el partido de ida de su serie de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Las Chivas del Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, quedaron obligadas a ganar por dos goles el partido de vuelta, que se jugará el próximo sábado en el estadio Akron.

El Rebaño, que fue segundo lugar de la fase regular, se presentó a este compromiso sin las cinco figuras que cedieron a la concentración de la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026, entre ellos el portero Raúl Rangel y el goleador Armando "La Hormiga" González.

Para poder completar su banquillo de suplentes, Milito convocó a jugadores de la categoría sub 21 y del equipo Tapatío, su filial en la Liga Expansión MX (segunda división).

Los felinos, que llegaron como séptimos bajo el mando de Guido Pizarro, salieron con una ofensiva estelar liderada desde el mediocampo por el uruguayo Fernando Gorriarán y el argentino Juan Brunetta.

¡Segunda asistencia de nuestro capitán y 'Chicha' ampliaba la diferencia! 🐯 pic.twitter.com/HIbuzfMbAV — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 3, 2026

Ricardo Marín, el reemplazo de La Hormiga González, puso en ventaja de manera sorpresiva al Guadalajara al minuto 11.

Tras el gol, Oscar Whalley, el portero suplente de Guadalajara, padeció los feroces embates de los Tigres.

Brunetta encabezó la remontada: al 45+1 cobró un tiro de esquina que Jesús Angulo convirtió en el 1-1 con un remate de cabeza, y al 52 firmó el 2-1 con una espectacular volea dentro del área, a pase de Gorriarán.

El uruguayo también dio la asistencia para el 3-1 que Diego Sánchez anotó al 55 tras un vertiginoso contragolpe.

¿Cómo y cu´pando se juegan las otras series de los cuartos de final de la Liga MX 2026?

Más tarde en el estadio Jalisco, el Atlas recibió al Cruz Azul.

El domingo, el América jugará contra los Pumas en el estadio Banorte y el Toluca se medirá con el Pachuca en el estadio Nemesio Diez.

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