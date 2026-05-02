Personal del IMSS Campeche denuncia baños en deplorables condiciones en Hospital General 1

Este sábado, miembros del personal médico del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Campeche, conocido como el “Hospital del Centro”, realizaron una denuncia pública por las deplorables condiciones en las que se encuentran los sanitarios del edificio por medio de una serie de fotografías que ilustran el exceso de suciedad, basura y la dañada infraestructura del lugar derivado de una clara falta de mantenimiento.

A través de una serie de fotografías, el personal médico de la institución realizó un llamado público para exigir la atención inmediata a los sanitarios destinados a su uso, los cuales, se encuentran colapsados de basura, mugre y cuantiosas roturas como paredes con azulejos desprendidos y boquetes que dejan al descubierto tuberías y cableado.

Calificando la situación como una "crisis sanitaria interna" e inaceptable para una institución cuya prioridad debería ser la higiene y la salud, el cuerpo médico del IMSS de Campeche denunció una desatención prolongada que expone al personal a plagas y bacterias en un entorno carente de espacios dignos y salubres para realizar sus labores, resaltando incluso la falta de funcionalidad de los inodoros, así como la ausencia de insumos básicos para su desinfección básica.

Debido a la urgencia de la situación, misma que ha sido reportada en múltiples ocasiones tanto por los miembros del personal como por los mismos derechohabientes, los empleados del Hospital General 1 exigieron tanto a la directiva como a las autoridades estatales del IMSS una intervención inmediata de limpieza y mantenimiento, haciendo énfasis en que este tipo de situaciones obstaculizan la atención de calidad de los pacientes además de infringir en sus derechos laborales más elementales.