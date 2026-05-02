Violento ataque armado en la colonia Estrella deja un hombre ejecutado y desata movilización policial

La tarde de este sábado, un nuevo hecho de violencia estremeció a habitantes de la colonia Estrella, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos en la vía pública, en un ataque directo que dejó además un vehículo severamente dañado por impactos de arma de fuego.

Los hechos se registraron sobre la calle Rosas por Delicias, donde, de acuerdo con versiones de testigos presenciales, la víctima —un masculino de complexión media— descendía de un automóvil Nissan Versa color rojo, con placas de circulación del estado de Campeche, cuando fue interceptado por al menos dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabra, los agresores accionaron sus armas en repetidas ocasiones, realizando múltiples detonaciones que resonaron en toda la zona. Tras perpetrar el ataque, los responsables emprendieron la huida con rumbo desconocido, aprovechando la confusión generada entre los vecinos.

En el sitio quedó el vehículo con visibles daños en el parabrisas y cristales laterales, los cuales presentaban múltiples perforaciones producidas por proyectiles de arma de fuego.

A escasos metros, el cuerpo de la víctima quedó tendido boca abajo sobre el pavimento, en medio de un charco de sangre y con impactos de bala en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza y el torso.

El sonido de los disparos provocó que habitantes del sector salieran de sus viviendas para observar lo ocurrido, encontrándose con una escena marcada por la violencia. Algunos vecinos realizaron llamadas de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de corporaciones de seguridad.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Estatal y Municipal arribaron al lugar, procediendo a acordonar el perímetro y restringir el tránsito vehicular y peatonal para preservar la escena del crimen. Paramédicos también acudieron al sitio, sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios balísticos y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

De manera preliminar, y con base en información recabada en el lugar, no se descarta que el homicidio esté relacionado con un posible ajuste de cuentas. Trascendió de forma extraoficial que la víctima podría estar vinculada con actividades de narcomenudeo, particularmente en la distribución de la droga conocida como “cristal”, presuntamente mediante un esquema de entregas a domicilio.

Autoridades indicaron que ya se abrieron diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables, quienes lograron escapar tras el ataque.

Este hecho vuelve a poner en evidencia la problemática relacionada con el consumo y distribución de sustancias ilícitas en la región, así como su posible vínculo con hechos de alto impacto, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía. El caso permanece en manos de las autoridades ministeriales, quienes en las próximas horas podrían brindar mayor información sobre este violento suceso.