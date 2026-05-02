Asesinan a maestro y escritor en Sinaloa; comunidad educativa exige justicia

La comunidad educativa de Sinaloa se encuentra de luto tras el asesinato de Andrey, profesor de Español en la Escuela Secundaria Técnica No. 90 y autor del libro infantil “Bejita”.

El ataque ocurrió la mañana de este sábado sobre el bulevar Obrero Mundial, en Culiacán, donde el docente perdió la vida en el lugar tras ser agredido por sujetos armados.

Trayectoria como educador y escritor

Andrey se desempeñaba como maestro de nivel secundaria, donde impartía clases de Español, además de desarrollar proyectos literarios enfocados en el público infantil.

Entre sus obras destaca “Bejita”, un libro dirigido a niñas y niños, con el que buscaba fomentar la lectura y la creatividad en las nuevas generaciones.

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Consternación en la comunidad educativa

El homicidio ha generado indignación entre docentes, estudiantes y padres de familia, quienes han expresado su pesar y exigido a las autoridades el esclarecimiento del crimen.

Diversos sectores han señalado la necesidad de reforzar la seguridad, especialmente para quienes desempeñan labores educativas en el estado.

Exigen investigación y justicia

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque.

🚨🚨🚨Culiacán -Sinaloa-



Andrey Adelaido era maestro, hoy por la mañana conducía un Mazda por el cruce del blvr. Obrero Mundial, de la colonia Pedregal del Humaya.



De pronto, unos desconocidos lo interceptaron y lo acribillaron, Andrey murió en el lugar.. pic.twitter.com/Imz0YERIKT — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 2, 2026

Organizaciones educativas y ciudadanos han pedido una investigación exhaustiva para dar con los responsables y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

El caso se suma a otros episodios de violencia registrados en la entidad, lo que mantiene la preocupación sobre las condiciones de seguridad en la región.

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