Rockotitlán vuelve en 2026: dónde estará y fechas de reapertura

El legendario Rockotitlán está de regreso y promete revivir una de las épocas más importantes del rock mexicano. Después de más de dos décadas de ausencia, el histórico foro conocido como “El Lugar del Rock” volverá a abrir sus puertas en junio de 2026.

Para miles de seguidores del rock nacional, el regreso de Rockotitlán representa mucho más que la reapertura de un recinto. Se trata del renacimiento de un espacio que marcó generaciones enteras y que se convirtió en símbolo de la música independiente en México.

El recinto original nació en 1985 con el objetivo de darle un espacio digno al rock en español en una época donde el género enfrentaba Con el paso de los años, el lugar se transformó en uno de los escenarios más importantes para la escena alternativa y underground del país.

Por su escenario desfilaron agrupaciones emblemáticas como El Tri, Kenny y los Eléctricos y Kerigma, bandas que ayudaron a consolidar la identidad del rock mexicano durante las décadas de los 80 y 90.

Te contamos sobre este regreso

A lo largo de su historia, Rockotitlán cambió de sede en distintas ocasiones. Primero dejó su ubicación cercana a Ciudad de los Deportes para mudarse a Canal de Miramontes y posteriormente a la zona de Coapa, buscando mantener viva la esencia de las tocadas independ

Sin embargo, el crecimiento de las grandes empresas de espectáculos y los cambios en la industria musical terminaron por provocar el cierre definitivo del foro, dejando un enorme vacío entre los amantes del rock nacional.

¿Dónde estará el nuevo Rockotitlán?

La nueva etapa de Rockotitlán comenzará oficialmente el próximo 11 de junio de 2026 en su nueva sede ubicada en Circuito Novelistas 4, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La reapertura contará con una serie de conciertos especiales encabezados por bandas históricas del rock mexicano:

11 de junio: Kerigma

12 de junio: Ritmo Peligroso

13 de junio: Kenny y los Eléctricos

Precios de boletos

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del recinto. El acceso para la inauguración del 11 de junio tendrá un costo aproximado de mil pesos, mientras que las fechas posteriores rondan los 500 pesos.