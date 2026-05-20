¿Qué servicios ofrece el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán en Mérida y cuánto costará?

Durante este miércoles 20 de mayo, Joaquín Díaz Mena, visitó el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán. Durante su presencia en el recinto médico; el gobernador se encontró con la Dra. María Teresa Zapata Villalobos, jefa del hospital para dar los detalles más relevantes del mismo.

Fue en un video informativo compartido en sus redes sociales que el gobernador compartió información de suma importancia para todos los interesados. Además de dar detalles relacionados a los servicios que se encuentra ofreciendo el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

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¿Qué servicios ofrece el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán?

En compañía de la directora general del hospital, María Teresa Zapata Villalobos, el gobernador informó que todo el personal se encuentra listo para recibir a los pacientes. Aunado a esto; se explicó que actualmente se atiende a pacientes que han sido transferidos desde la semana pasada al nuevo hospital.

Junto con esto se detalló que, a partir del próximo martes 26 de mayo, se dará servicio de Urgencias, y para finales de este mes, se dará acceso a todos los servicios. Se explicó que, de ayer a hoy, se han incorporado pacientes del área de Cirugía, principalmente casos que pueden continuar su convalecencia en el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán.

La directora explicó que ya existen cinco quirófanos disponibles para iniciar la apertura del servicio de cirugía, lo cual se ha realizado de manera paulatina. Está información fue dada por ambas autoridades en un video compartido por la página del gobernador, mismo que fue bien recibido por los ciudadanos.

¿Cuánto costará el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán?

A partir de la próxima semana, se espera que se abrán todos los servicios gratuitos que ofrecerá el Hospital General Dr. Agustín O’Horán. El recinto médico dará atención gratuita, debido a que se encuentra incorporado formalmente al sistema federalizado IMSS-Bienestar.

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Esta gratuidad universal aplica para todas las personas que no cuentan con seguridad social (como IMSS ordinario o ISSSTE). El beneficio no solo cubre las consultas generales o de especialidad, sino que se extiende a procedimientos de alta complejidad.

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