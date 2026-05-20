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Vecinos de Playa del Carmen que se quedaron sin luz hace 24 horas bloquean vialidades

Los inconformes agobiados por esta situación tomaron la decisión de bloquear las vialidades, algunos quizá de coraje e impotencia aventaron piedras a los vehículos.

Por Gustavo Escalante

20 de may de 2026

1 min

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Los habitantes afectados realizaron un bloqueo y prendieron fuego sobre la vía.
Los habitantes afectados realizaron un bloqueo y prendieron fuego sobre la vía. / Foto: Por Esto!

Como medida de presión a las autoridades, vecinos que se quedaron luz hace 24 horas cerraron la avenida Constituyentes rumbo a Villas del Sol y Palmas I de Playa del Carmen, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha podido solucionar el problema.

Los inconformes agobiados por esta situación tomaron la decisión de bloquear las vialidades, algunos quizá de coraje e impotencia aventaron piedras a los vehículos que circulan por esa vía.

La CFE no logró restablecer el suministro de energía, ante esta situación se elevaron los ánimos, la gente se mostró muy molesta, y ante la impotencia decidieron tomar las vialidades, ya que dicen, ni las autoridades municipales han intervenido.

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Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública ya se encontraban en la escena para resguardar la integridad física de la población, vecinos de los fraccionamientos Misión de las Flores, Palmas I, del Ejido, Sisal, Xcacel colocaron piedras sobre la avenida para impedir la circulación vehicular.

El transporte público que cubre esa ruta de la Avenida Constituyentes no puede cruzar hacia Palmas I, ya que han bloqueado la vía con piedras, incluso han hecho fogatas.

Las autoridades están auxiliando a los conductores de vehículos particulares y transporte público, para evitar confrontaciones y buscar rutas alternas que lleven a los pasajeros a sus casas después de un día de jornada laboral.

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