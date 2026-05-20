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Camión del sistema de transporte Ko’ox en Campeche atropella a motociclista en Chiná

El accidente ocurrió cuando la conductora del camión se disponía a cambiar de carril para detenerse frente a uno de los paraderos asignados.

Por Angélica Uribe

20 de may de 2026

1 min

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La unidad 110 del Ko’ox atropelló a un motociclista.
La unidad 110 del Ko’ox atropelló a un motociclista. / Foto: Especial

Este miércoles por la tarde, la unidad 110 de la ruta a Chiná del sistema de transporte público Ko’ox se vio implicada en un accidente de tránsito, luego de atropellar a un motociclista derivado de una presunta falta de precaución.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando la conductora del camión se disponía a cambiar de carril para detenerse frente a uno de los paraderos asignados cuando, sin percatarse, el movimiento abrupto terminó empujando a una persona que circulaba cerca de la unidad a bordo de su motocicleta.

El elemento de la Guardia Nacional iba en su motocicleta cuando fue arrollado.

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Inmediatamente, ciudadanos le bridaron auxilio a la víctima, sin necesidad de avisar a las autoridades dado que ambos implicados dialogaron para llegar a un acuerdo por lo sucedido, esto debido a que el motociclista también fue señalado de no respetar su debida distancia.

Finalmente, a pesar de que el incidente detuvo por varios minutos la ruta normal del camión, se logró un acuerdo reparativo, permitiendo a los implicados continuar con su camino dado que no se registraron lesiones ni daños materiales graves.

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