Camión del sistema de transporte Ko’ox en Campeche atropella a motociclista en Chiná

Este miércoles por la tarde, la unidad 110 de la ruta a Chiná del sistema de transporte público Ko’ox se vio implicada en un accidente de tránsito, luego de atropellar a un motociclista derivado de una presunta falta de precaución.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando la conductora del camión se disponía a cambiar de carril para detenerse frente a uno de los paraderos asignados cuando, sin percatarse, el movimiento abrupto terminó empujando a una persona que circulaba cerca de la unidad a bordo de su motocicleta.

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Inmediatamente, ciudadanos le bridaron auxilio a la víctima, sin necesidad de avisar a las autoridades dado que ambos implicados dialogaron para llegar a un acuerdo por lo sucedido, esto debido a que el motociclista también fue señalado de no respetar su debida distancia.

Finalmente, a pesar de que el incidente detuvo por varios minutos la ruta normal del camión, se logró un acuerdo reparativo, permitiendo a los implicados continuar con su camino dado que no se registraron lesiones ni daños materiales graves.