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Comisión de Árbitros rechaza petición de Cruz Azul para cambiar a Daniel Quintero en la Final

La polémica arbitral comenzó antes de la Final del Clausura 2026 luego de que Cruz Azul buscara cambiar al silbante del partido decisivo.

Ana García

Por Ana García

20 de may de 2026

1 min

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Daniel Quintero
Daniel Quintero

La Final del Clausura 2026 ya comenzó a encenderse fuera de la cancha. La Comisión de Árbitros rechazó la solicitud presentada por Cruz Azul para modificar la designación del árbitro Daniel Quintero Huitrón, quien será el encargado de dirigir el partido definitivo frente a Pumas UNAM.

De acuerdo con la información difundida este martes por Adrián Esparza, reportero de TUDN, la directiva celeste mostró su inconformidad con la elección del silbante e intentó que se realizara un cambio previo al duelo por el campeonato, argumentando preocupación por decisiones arbitrales pasadas.

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Sin embargo, la Comisión de Árbitros dejó claro que los clubes no tienen participación en las designaciones arbitrales, por lo que el cuerpo arbitral permanecerá sin modificaciones para la serie final del futbol mexicano.

Hasta el momento, ni Cruz Azul ni Pumas UNAM han emitido un posicionamiento adicional tras la resolución de la Comisión de Árbitros.

La Final del Clausura 2026 promete disputarse en un ambiente de máxima tensión, donde cada decisión arbitral será observada con atención tanto dentro como fuera de la cancha.

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