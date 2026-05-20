Brote de ébola obliga a Congo a modificar su preparación rumbo al Mundial 2026

La selección de Congo modificó su preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 luego de cancelar un campamento de entrenamiento y un evento de despedida con aficionados en Kinshasa debido al brote de ébola que afecta al país africano.

La decisión fue tomada después de que las autoridades sanitarias reportaran cientos de casos sospechosos relacionados con una variante poco común del virus conocida como Bundibugyo, enfermedad que presuntamente provocó más de 130 muertes en la región oriental del país.

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Ante la situación, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que obligó a la selección congoleña a replantear parte de su calendario de preparación antes del torneo.

El portavoz del equipo, Jerry Kalemo, explicó que únicamente fue suspendida la etapa prevista en Kinshasa, mientras que el resto de los compromisos internacionales continúan sin cambios.

Congo tiene programados partidos amistosos frente a Dinamarca el próximo 3 de junio en Bélgica y ante Chile el 9 de junio en España, encuentros que servirán como preparación para su debut en la Copa del Mundo.

Posteriormente, el combinado africano viajará a Houston, Estados Unidos, donde continuará con la última fase de concentración antes del arranque oficial del torneo.

Kalemo también informó que la mayoría de los futbolistas y el entrenador francés Sébastien Desabre residen fuera de Congo, principalmente en Francia, situación que ayudó a mantener bajo control la logística del equipo pese a la emergencia sanitaria.

Por su parte, la FIFA aseguró que mantiene comunicación constante con la Federación de Futbol de Congo para monitorear la situación y garantizar que la selección siga las recomendaciones médicas y de seguridad correspondientes.

En medio de la crisis, autoridades estadounidenses anunciaron restricciones temporales de ingreso para personas que hayan estado recientemente en Congo, Uganda y Sudán del Sur. Sin embargo, funcionarios aclararon que estas medidas no afectarían al equipo mundialista debido a que actualmente realiza parte de su preparación en Europa.

La selección congoleña quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026, donde enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán durante la fase de grupos.

La clasificación de Congo a la Copa del Mundo representó un momento histórico para el país, ya que será su primera participación mundialista desde 1974, cuando aún competía bajo el nombre de Zaire.