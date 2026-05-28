Día Internacional de la Hamburguesa: por qué se celebra el 28 de mayo

Cada 28 de mayo, amantes de la comida rápida alrededor del mundo celebran el Día Internacional de la Hamburguesa, una fecha dedicada a uno de los platillos más consumidos y populares de la gastronomía moderna. En México, esta celebración se ha convertido en toda una tradición gracias a las promociones especiales, descuentos y lanzamientos que realizan restaurantes y cadenas de comida rápida.

Aunque no existe una versión oficial sobre el origen de esta fecha, una de las historias más conocidas apunta a que el homenaje surgió en honor a Louis Lassen, un migrante alemán que habría preparado la primera hamburguesa moderna en Estados Unidos a principios del siglo XX. Según la teoría, el cocinero colocó carne entre dos panes para ofrecer una comida rápida y fácil de consumir a un cliente.

Otra de las versiones relaciona el nacimiento de la hamburguesa con la ciudad de Hamburgo, en Alemania, ya que de ahí provendría el término “hamburguesa”. Los panes redondos y algunas preparaciones con carne de esa región europea habrían inspirado el alimento que con el tiempo conquistó prácticamente todo el planeta.

En México, el llamado Burger Day es aprovechado por cientos de negocios para atraer clientes con promociones llamativas, desde hamburguesas gratis hasta productos a precios simbólicos. La popularidad del platillo es enorme en el país, donde miles de establecimientos se dedican a la venta de hamburguesas en diferentes estilos y presentaciones.

Con el paso de los años, la hamburguesa dejó de ser únicamente comida rápida y evolucionó hacia versiones más elaboradas y gourmet. Actualmente existen opciones clásicas con queso, preparaciones artesanales, hamburguesas vegetarianas, veganas, smash burgers y combinaciones con ingredientes premium que buscan conquistar todos los gustos.

Las redes sociales también juegan un papel importante durante esta celebración. Miles de usuarios comparten fotografías, recomendaciones y reseñas de restaurantes, mientras que trabajadores de establecimientos suelen mostrar largas filas y alta demanda debido a las ofertas especiales que aparecen únicamente durante el 28 de mayo.

Gracias a su sabor, practicidad y capacidad de reinventarse constantemente, la hamburguesa se mantiene como uno de los alimentos más representativos de la cultura popular y de la industria gastronómica a nivel mundial.