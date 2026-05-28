Sheinbaum confirma diálogo con Royal Caribbean para reubicar "Perfect Day"

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe diálogo con la empresa Royal Caribbean, luego de cancelarse el proyecto Perfect Day en Mahahual, debido a riesgos ambientales, con el propósito de analizar otra zona donde pudiera desarrollarse.

Explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no aprobó el proyecto en la parte sur del estado, “ya que era demasiado invasivo para la zona. Sin embargo, se mantiene comunicación con la empresa para evaluar si existe algún sitio donde pueda concretarse, sin generar afectaciones ambientales, como ocurría en Mahahual”.

Organizaciones como Greenpeace México y la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) coincidieron en que la compañía no ha perdido el interés en la región, por lo que consideraron que detrás del desistimiento podría existir una estrategia para intentar nuevamente el desarrollo más adelante.

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Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, realizada desde Palacio Nacional, la Mandataria afirmó que en esa área la titular de la Semarnat y la Gobernadora evalúan otorgar una categoría adicional de protección.

“Por ejemplo, que únicamente pueda desarrollarse ecoturismo en la zona bajo ciertas condiciones. Entonces se analiza, además de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ya existentes, qué otra figura adicional podría establecerse para evitar este tipo de proyectos en el lugar”, manifestó.

La Presidenta recordó que en esa localidad costera Royal Caribbean Group pretendía construir y operar el parque turístico Perfect Day, junto con otras obras complementarias y dos proyectos adicionales que, tras ser evaluados por la Semarnat, fueron considerados ambientalmente inviables.

La compañía planeó un muelle privado dentro de la terminal portuaria del destino / Especial

Detalló que en esa región existe un sistema arrecifal de gran relevancia y además se localizan dos Áreas Naturales Protegidas destinadas a la conservación de ecosistemas: la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro y la mega ANP Caribe Mexicano.

Precisó que, durante el proceso de evaluación, la dependencia federal concluyó que el proyecto resultaba invasivo para esa zona, por lo que ya había determinado que no sería autorizado. No obstante, la empresa desistió de continuar con el trámite y retiró la propuesta antes de concluir el procedimiento.

La Semarnat determinó posibles afectaciones a la zona costera de Mahahual, donde existe un sistema arrecifal / Especial

Indicó que, aun con el desistimiento de la compañía, la autoridad ambiental notificó formalmente la negativa.

En ese sentido, explicó que se emitieron dos resolutivos en contra de los proyectos Beach Club Perfect Day México y Construcción de un muelle para cruceros de uso privado dentro de la terminal portuaria de Mahahual, además de un oficio de conclusión del trámite relacionado con dicho parque.

Sheinbaum Pardo señaló que actualmente se mantiene diálogo con la empresa para determinar si existe otro punto donde pudiera desarrollarse una propuesta similar sin ocasionar daños al entorno natural.

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Agregó que cualquier planteamiento futuro tendría que someterse nuevamente a evaluación para determinar si cuenta con viabilidad ambiental, antes de recibir autorización.

Al respecto, DMAS señaló en un comunicado que, al retirar voluntariamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de su proyecto, que se encontraba en análisis por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Royal Caribbean evitó legalmente una negativa formal, lo que le dejaría abierta la posibilidad de modificar la propuesta y volver a ingresarla en el futuro.