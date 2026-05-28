Mañanera de hoy 28 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo.
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28/05/2026 a las 07:58
Las inversiones que se anuncian este jueves corresponden a: Abbott, Bristol Mayers Squibb, Grupo Neolpharma, Opella, Laboratorios Kener, Laboratorios Liomont, Sanofi, Bayer México.
28/05/2026 a las 07:40
Además de que será parte de lo que seguirá desarrollándose en la industria farmacéutica, agrega.
28/05/2026 a las 07:39
Dicha inversión habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país el poder tener acceso a la producción de medicinas en el país, señala el secretario.
28/05/2026 a las 07:39
David Kershenobich, secretario de Salud, hace el anuncio de una inversión de 21 mil mdp, para el desarrollo de la industria farmacéutica en México.
28/05/2026 a las 07:37
Este jueves se presentará importantes inversiones en el sector farcmaceútico.
28/05/2026 a las 07:37
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 28 de mayo.
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