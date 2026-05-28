Mañanera de hoy 28 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo desde Palacio Nacional.

Por Israel Olguín 28 de may de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande