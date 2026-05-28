Rescatan a una familia tras la inundación de su casa en Poxilá, Umán

Las fuertes lluvias registradas la tarde-noche de este miércoles provocaron severas afectaciones en una vivienda de la comisaría de Poxilá, en el municipio de Umán, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad acudieron para brindar apoyo y resguardo a una familia afectada.

De acuerdo con el informe oficial, alrededor de las 21:16 horas se recibió el reporte de una casa inundada, lo que movilizó de inmediato a los agentes municipales hacia el lugar para verificar la situación y prestar auxilio a los habitantes.

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Al llegar al predio, los oficiales se entrevistaron con Abraham D.S., quien informó que se encontraba dentro de la vivienda acompañado de dos menores de edad y que el nivel del agua representaba un riesgo para la seguridad de la familia.

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Ante la gravedad de las condiciones, los elementos policiacos coordinaron las labores de apoyo para realizar el traslado seguro de los ocupantes, priorizando en todo momento la integridad de las menores.

Posteriormente, la familia fue llevada al Centro Comunitario Mul Meyaj, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las acciones de atención y monitoreo derivadas de las intensas lluvias que afectan la zona.