¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este jueves 28 de mayo? Procivy alerta por tormentas fuertes hoy

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este jueves 28 de mayo continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del estado, lo que favorecerá lluvias ligeras durante la mañana y tormentas fuertes por la tarde acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Municipios donde lloverá más fuerte este jueves

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más intensas se presentarían después del mediodía y durante la tarde en municipios del centro y norponiente de Yucatán, principalmente en Motul, Mérida, Umán, Halachó, Samahil y comunidades cercanas.

Además, no se descartan chubascos dispersos en otras regiones del estado debido al ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y al establecimiento de una vaguada.

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¿A qué hora comenzarán las lluvias en Yucatán?

Durante la mañana se esperan lluvias ligeras y moderadas dispersas; sin embargo, el potencial de tormentas aumentará después de las 12 del día y se extendería hacia la tarde y primeras horas de la noche.

Procivy explicó que estas condiciones son provocadas por la permanencia de inestabilidad atmosférica sobre la Península de Yucatán.

Temperaturas en Yucatán este jueves

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso en gran parte del estado. En el poniente de Yucatán las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 34 grados Celsius, mientras que en el oriente podrían alcanzar de 38 a 40 grados.

Vientos y oleaje en la costa yucateca

El viento predominará del sureste por la mañana con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. Por la tarde cambiará hacia el noreste y sureste, con rachas de 40 a 50 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado.

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En el litoral yucateco también se espera oleaje de 1 a 1.5 metros.

Recomendaciones ante las tormentas

Protección Civil recomendó extremar precauciones durante las tormentas, evitar refugiarse bajo árboles y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles encharcamientos, caída de ramas y actividad eléctrica.