La fuerte lluvia de ayer, sorprendió a estudiantes y causa inundaciones en Acanceh

La lluvia vespertina que ayer cayó en la localidad sorprendió a los estudiantes, y dejó calles inundadas en los diferentes puntos de la localidad.

Fue alrededor de las 14.30 horas cuando comenzó la fuerte lluvia acompañada de igual intensidad de vientos, al ver el mal tiempo varios padres de familia se presentaron rápidamente en las puertas de la escuela para recoger a sus hijos y llevárselos a sus respectivas casas.

A pesar de que la hora de salida estaba programada para las 15 horas, numerosos padres de familia, se adelantaron en recoger a sus hijos, hay quienes se mojaron, pues la lluvia cesaba y se reanudaba por varios minutos.

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De acuerdo con Beatríz Cárdenas Medina, una de las docentes, la lluvia vino a afectar la salida de los estudiantes, muchos de los cuales se mojaron debido a que la lluvia los alcanzó en el camino.

"Muchos estudiantes se fueron bajo la lluvia, pero sus padres vinieron por ellos y no quisieron esperar más tiempo, pero la gran mayoría de los alumnos junto con sus padres esperaron que la lluvia se calme y se retiraron", señaló la docente.

En la primaria Amparo Rosado, los padres de familia llegaron en automóviles, otros en los llamados mototaxis y en motocicletas, llegaron con nailons, otros con paraguas y con impermeables para proteger a sus hijos que salían de sus clases.

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Algunos de los alumnos del Colegio de Bachilleres plantel Acanceh, así como de la Secundaria Ermilo Abreu Gómez, y de la Preparatoria Acanceh, que son del turno vespertino, también se vieron afectados por la lluvia.

Por si fuera poco la fuerte lluvia que acompañada de vientos también inundó varias calles de la localidad, a pesar de que en algunas de las calles ya fueron dotadas de pozos pluviales, la inundación invadió las calles como la 23 entre 26 y 28 entre otras, donde el agua hasta ingresó en los terrenos.

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