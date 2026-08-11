Refuerzan controles ante el boom inmobiliario en Yucatán: Insejupy capacita a personal del sector

Con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica en las operaciones inmobiliarias y proteger el patrimonio de quienes invierten en una vivienda o un local comercial, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) llevó a cabo otra jornada de capacitación para 400 personas vinculadas con este sector, con lo que alcanzará a mil participantes formados.

La directora del organismo, Dalia Isela Piña Alberto, destacó que la actualización de quienes intervienen en estas operaciones es determinante ante el crecimiento de nuevas formas de construir e invertir en Yucatán. Asimismo, permite al instituto mantenerse cerca de quienes operan el sector inmobiliario y viven de primera mano los desafíos.

“Es fundamental el sentido de garantizar la certeza jurídica y la continuidad de las inversiones en el Estado”, señaló la funcionaria, al destacar que cada peso que una persona destina para adquirir una vivienda o un local comercial debe ser cuidado, por lo que consideró necesario que quienes ofrecen servicios de intermediación inmobiliaria cuenten con las capacidades necesarias para brindar respaldo jurídico y comercial a sus clientes.

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Explicó que el estado puede coadyuvar para que los profesionales que participan voluntariamente en este tipo de operaciones tengan la preparación necesaria, particularmente ante el crecimiento de la actividad inmobiliaria en la entidad.

Formalizar el acto jurídico

Como parte de esta estrategia, el Insejupy ha trabajado de manera coordinada con los diferentes actores del sector, entre ellos los notarios, a través del Colegio Notarial, con quienes se han realizado reuniones virtuales dirigidas tanto a fedatarios como al personal de las notarías para profundizar en el conocimiento de la legislación y las obligaciones que corresponden a cada participante dentro del proceso.

Piña Alberto explicó que uno de los puntos importantes se relaciona con la formalización del acto jurídico, pues al momento de la firma de la escritura se preguntará a las partes si existió intermediación inmobiliaria, aspecto que forma parte del proceso que busca brindar mayor certeza a las operaciones.

Asimismo, el Instituto ha mantenido acercamientos con organismos como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y el Instituto Nacional de Asesores Profesionales Inmobiliarios (Inapim), además de personas que, aunque no se encuentran formalmente colegiadas, se dedican a esta actividad y se han acercado al organismo para conocer las disposiciones y capacitarse.

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Crece la profesionalización

La directora informó que hasta ahora han sido capacitadas 600 personas y que durante esta jornada se sumarán otras 400, con lo que se llegará a un total de mil personas que han recibido formación por parte del instituto.

Ante este panorama, hizo un llamado a quienes actualmente se dedican a la actividad inmobiliaria y a quienes tengan interés en incursionar en ella para que conozcan las disposiciones vigentes y se preparen adecuadamente.

Indicó que la información puede consultarse a través de las plataformas oficiales y redes sociales del Insejupy, además de que los interesados pueden acudir directamente al instituto para conocer los requisitos y las opciones de capacitación disponibles.

La funcionaria consideró que, ante las nuevas formas de construir e invertir que se están desarrollando en Yucatán, también es necesario que las autoridades encuentren mecanismos adecuados para regular estos procesos, de manera que se garantice la certeza jurídica, el cuidado del medio ambiente y las condiciones necesarias para que la entidad continúe siendo un lugar atractivo para vivir e invertir.