Homicidios dolosos bajan 51% durante gobierno de Sheinbaum; julio de 2026 registra mínimo en 22 meses

La incidencia de homicidios dolosos en México disminuyó 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026, de acuerdo con el más reciente informe presentado por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina encabezada este martes 11 de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026.

Con ello, julio se convirtió en el mes con el promedio diario más bajo de los primeros 22 meses de la actual administración. En términos absolutos, la diferencia representa alrededor de 44 homicidios dolosos menos cada día respecto al inicio del gobierno.

Figueroa Franco señaló que el balance se construye con información consolidada al 31 de julio proporcionada por las fiscalías de las 32 entidades federativas.

Homicidios dolosos caen 51% desde septiembre de 2024

Uno de los principales resultados presentados por el SESNSP fue la reducción sostenida del promedio diario de homicidios.

Mientras septiembre de 2024 registró 86.9 casos al día, julio de este año cerró con 42.5, lo que representa una disminución de 51 por ciento.

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La funcionaria añadió que, al comparar exclusivamente los meses de julio desde 2015, el de 2026 presenta el promedio más bajo de toda esa serie de 12 años.

También destacó que entre enero y julio de 2026 el promedio diario fue de 48.6 homicidios, el registro más bajo para los primeros siete meses de un año desde 2016.

Guanajuato, Baja California y Chihuahua concentran más homicidios en 2026

Entre enero y julio, siete entidades concentraron alrededor del 49 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México.

Guanajuato ocupó el primer lugar con 8.6 por ciento del total nacional, seguido de Baja California con 8.2 por ciento; Chihuahua, 8.1 por ciento; Sinaloa, 7.1 por ciento; Estado de México, 6 por ciento; Guerrero, 5.6 por ciento, y Morelos, 5.5 por ciento.

Pese a estos niveles de concentración, el SESNSP informó que 30 entidades redujeron su promedio diario de homicidios durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

Entre los estados con las disminuciones porcentuales más destacadas se encuentran San Luis Potosí, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas.

#MañaneraDelPueblo. Destaca la presidenta @Claudiashein que se ha registrado una disminución del 51 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional desde que inició su gobierno hasta julio de 2026. pic.twitter.com/LANMrplcs2 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 11, 2026

Guanajuato reduce 76% su promedio diario de homicidios

En el caso de Guanajuato, el Secretariado Ejecutivo reportó una reducción de 76 por ciento desde febrero de 2025, cuando se contabilizaban 12.7 homicidios diarios en promedio.

Para julio de 2026, el indicador bajó a 3.1 homicidios por día.

Baja California, por su parte, pasó de 7.1 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 3.7 en julio de este año, una disminución de 48 por ciento.

El Estado de México redujo su promedio de 6.6 a 2.7 homicidios diarios, equivalente a 59 por ciento, mientras Guerrero pasó de 6.6 a 2.5, una caída de 61 por ciento.

En Morelos, el SESNSP atribuyó al denominado Plan Morelos una reducción reciente de 4.3 a 2.1 homicidios diarios, equivalente a 51 por ciento.

Sinaloa reporta reducción de 52% desde su pico de violencia

Marcela Figueroa también abordó la situación de Sinaloa, donde los homicidios aumentaron después de septiembre de 2024 por la disputa entre grupos del crimen organizado.

El nivel más alto se registró en junio de 2025, cuando el estado llegó a 6.9 homicidios diarios en promedio.

Para julio de 2026, la cifra descendió a 3.3 casos por día, lo que representa una disminución de 52 por ciento frente a ese máximo y coloca al mes como el segundo más bajo del último año.

#MañaneraDelPueblo. Se pasó de 86.9 a 42.5 homicidios dolosos mensuales entre septiembre de 2024 y julio de 2026, es decir, 44 homicidios menos diarios, destaca @Maffiguer . pic.twitter.com/YszSBlLeCt — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 11, 2026

Delitos de alto impacto también registran disminución

El reporte del SESNSP también mostró una baja en otros delitos considerados de alto impacto.

En octubre de 2024 se registraban 636.6 delitos de este tipo cada día en promedio; para julio de 2026 la cifra se redujo a 424.4, equivalente a una disminución de 33 por ciento.

Al comparar los primeros siete meses de 2026 con el mismo periodo de 2025, el feminicidio presentó una reducción de 7.7 por ciento; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 11.4 por ciento; el secuestro disminuyó 28.2 por ciento, y los robos con violencia retrocedieron 15.9 por ciento.

Figueroa Franco indicó que los datos consolidados serán publicados próximamente en el portal del SESNSP para consulta pública y sostuvo que los resultados reflejan el trabajo de coordinación entre el Gabinete de Seguridad federal y los gobiernos estatales.

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