Adulta mayor tropieza con banqueta en mal estado y termina hospitalizada en Campeche

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada luego de caer desde su propia altura en las inmediaciones del mercado principal Pedro Sáinz de Baranda, donde ciudadanos que se encontraban en la zona acudieron en su auxilio.

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El hecho ocurrió sobre la avenida Circuito Baluartes, entre calle Tabasco, cuando la mujer habría tropezado debido al mal estado de la banqueta, provocando que cayera al suelo. Ante esto, llegaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes atendieron a la víctima.

Debido a las lesiones que presentó, la mujer tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica, reportándose estable.

JGH