Deuda de Campeche de casi 2 mil millones; BBVA y Santander concentran el 71%

Deuda pública de Campeche

La deuda directa de Campeche ascendió a mil 965 millones 78 mil 875 pesos al cierre del periodo de julio de 2025 a junio de 2026, de acuerdo con la información presentada por Jezrael Larracilla Pérez, titular de la Secretaría de Administración, Finanzas y Planeación, durante el arranque del ciclo de comparecencias 2026 ante el Congreso del Estado.

Expuso que la deuda estatal está distribuida en cinco créditos contratados con instituciones bancarias. BBVA concentra el mayor saldo, con 700 millones 88 mil 812 pesos, equivalente al 36 por ciento del total, seguido de Santander, con 688 millones 499 mil 507 pesos, que representa el 35 por ciento.

El tercer crédito corresponde a Banamex 537, con un saldo de 373 millones 663 mil 173 pesos, equivalente al 19 por ciento de la deuda directa. Después aparece Banamex 254, con 124 millones 762 mil 858 pesos, que representa el seis por ciento del total.

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El quinto financiamiento corresponde a Banamex 120, cuyo saldo asciende a 78 millones 64 mil 525 pesos, equivalente al cuatro por ciento. En conjunto, los cinco créditos suman los mil 965 millones 78 mil 875 pesos reportados por la administración estatal.

Servicio de la deuda

Larracilla Pérez también expuso el costo que tuvo esta deuda para las finanzas estatales durante el periodo señalado. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el Gobierno de Campeche destinó 246 millones de pesos al servicio de la deuda directa, entre intereses y amortizaciones.

En cuanto al servicio de la deuda, BBVA y Santander concentraron la mayor parte de los recursos, con 79 millones de pesos cada uno. Banamex 537 recibió 58 millones, Banamex 254 obtuvo 18 millones y Banamex 120 registró 12 millones.

Derechos de transmisión del Mundial

Durante su comparecencia, el funcionario también dio a conocer que los derechos para transmitir el Mundial tuvieron un costo de 6.7 millones de pesos, cifra superior a los cuatro millones de pesos previamente señalados por la gobernadora Layda Sansores.

Secretaría Anticorrupción

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Roxana Montero Pérez, informó que las acciones de prevención de la corrupción alcanzaron a miles de estudiantes y servidores públicos, con el programa “Jaguarcitos de la Honestidad”.

En materia de vigilancia financiera, la dependencia realizó mil 319 verificaciones sobre recursos públicos por más de 13 mil 088 millones de pesos.

En cuanto a responsabilidades administrativas, reportó el inicio de 100 procedimientos y la conclusión de 112, con 44 sanciones administrativas.

Secretaría de Gobierno

El secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, informó sobre atención ciudadana, regularización patrimonial, asuntos agrarios, movilidad, conciliación laboral y búsqueda de personas.

El sistema Ko’ox cuenta con 25 rutas y 124 autobuses, con un registro superior a 9.9 millones de ascensos.

En el ámbito laboral, los mecanismos de conciliación beneficiaron a más de 5 mil personas y permitieron recuperar más de 295 millones de pesos.

La Comisión Local de Búsqueda atendió 439 reportes y dio seguimiento a 916 solicitudes, destinando más de 2.8 millones de pesos al fortalecimiento de estas acciones.

Consejería Jurídica

El consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Adrián Serrano Barrientos, presentó el litigio relacionado con el Puente de la Unidad, caso en el que se evitó una afectación cercana a 197 millones de pesos y se recuperaron más de 23 millones de pesos en favor del patrimonio estatal.

En total, la Consejería Jurídica atendió 936 asuntos litigiosos, entre amparos, asuntos penales y electorales, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.