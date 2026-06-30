Diana Golden reclama a Alfredo Adame por usar "Golden Boy" y él explota ante la prensa

Alfredo Adame protagoniza una nueva controversia luego de responder a las declaraciones de Diana Golden, quien recientemente le pidió dejar de utilizar el apodo "Golden Boy", al considerar que hace alusión a su apellido y que el conductor intenta beneficiarse de su nombre.

La actriz manifestó días atrás su inconformidad con el sobrenombre que utiliza Adame y aseguró que el único "Golden" legítimo es el que forma parte de su apellido. Incluso señaló que el conductor debería dejar de usar esa referencia y superar la relación que ambos mantuvieron hace décadas.

“¡Ella no es Golden, es Goldenberg! Es una estupidez”: 😡💢Alfredo Adame no ocultó su molestia al ser cuestionado sobre si sabía que su expareja, Diana Golden, había pedido que no usara más el ‘Golden Boy’ porque se estaba colgando de su apellido.



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"La única y original Golden soy yo. Yo soy Diana Goldenberg", declaró la actriz, quien además puntualizó que "Golden" corresponde a su apellido y no a un apodo, por lo que calificó de ridículo que Alfredo Adame lo emplee como parte de su imagen pública.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Alfredo Adame fue cuestionado sobre las declaraciones de su exesposa y reaccionó con evidente molestia. El conductor rechazó que exista alguna relación entre su sobrenombre y el apellido de la actriz.

"Ella no es Golden, es Goldenberg... Es una estupidez", respondió Adame, quien insistió en que "Golden Boy" es un término genérico y no tiene ninguna conexión con Diana Golden.

El también actor elevó el tono de la conversación y recriminó al reportero por el cuestionamiento, al señalar que antes de formular una pregunta debía analizar mejor el tema.

La disputa revive una relación que desde hace años ha estado marcada por enfrentamientos públicos. Diana Golden y Alfredo Adame contrajeron matrimonio a finales de la década de los ochenta, aunque su unión terminó en medio de diversas polémicas. La actriz ha señalado en distintas ocasiones que la convivencia estuvo marcada por constantes conflictos derivados, presuntamente, de problemas de alcoholismo del conductor.

Tras su separación, ambos mantuvieron diversos enfrentamientos mediáticos e incluso protagonizaron un proceso legal que concluyó con una resolución por daño moral en favor de Diana Golden.

Esta nueva polémica se suma a la serie de controversias que han rodeado recientemente a Alfredo Adame, quien también fue tema de conversación por su ausencia en la marcha LGBT+, situación que atribuyó a problemas con los organizadores de su participación.