Motociclista fallece tras chocar contra una unidad del Va y Ven sobre Circuito Colonias en Mérida

Un accidente vial registrado durante este martes dejó como saldo una persona fallecida luego de que una motocicleta y una unidad del sistema de transporte público Va y Ven se vieran involucradas en un choque sobre Circuito Colonias, a la altura de la calle 50, en el sur de Mérida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió durante las primeras horas del día, cuando por causas que aún no han sido esclarecidas se registró una colisión entre la motocicleta y el autobús de transporte público. Tras el impacto, el conductor del vehículo ligero habría perdido la vida en el lugar.

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En el percance también resultó lesionada otra persona, quien fue atendida por cuerpos de emergencia y trasladada a un hospital para recibir atención médica. Según los informes preliminares, su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes, mientras autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

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Por su parte, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó mediante un comunicado que lamenta el accidente y expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida. La dependencia señaló que tanto la Agencia como la empresa concesionaria del Va y Ven mantienen colaboración con las autoridades encargadas del caso.

Las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y determinar las posibles responsabilidades derivadas de este hecho ocurrido en una de las principales vialidades de la capital yucateca.