Metro CDMX amplía horario de las Líneas 1, 2 y 3 por el México vs Ecuador: ¿hasta qué hora dará servicio?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las Líneas 1, 2 y 3 operarán con horario extendido este martes 30 de junio con motivo del partido entre las selecciones de México y Ecuador, correspondiente a la fase previa de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

De acuerdo con el organismo, el servicio concluirá a la 1:00 de la madrugada del miércoles, una hora después del horario habitual, con el propósito de facilitar la movilidad de los asistentes al encuentro deportivo y de quienes participen en las concentraciones previstas tras el partido.

Las autoridades precisaron que todas las estaciones de las tres líneas permanecerán abiertas hasta esa hora, por lo que recomendaron a los usuarios considerar esta modificación al momento de planear sus traslados.

Medida busca facilitar la movilidad de los aficionados

El STC Metro explicó que la ampliación del horario responde a la alta afluencia de personas que se espera tanto en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México como en distintos puntos de reunión de la capital.

Entre los sitios donde se prevé una mayor concentración de aficionados destaca la avenida Paseo de la Reforma, particularmente en la zona del Ángel de la Independencia, donde tradicionalmente se congregan seguidores de la Selección Mexicana para celebrar los resultados del equipo nacional.

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Con esta medida, el organismo busca ofrecer una alternativa de transporte público para quienes regresen a sus hogares después del encuentro, contribuyendo a reducir la saturación en otros medios de movilidad.

Metro pide evitar objetos en las vías

Además del anuncio sobre el horario especial, el Metro hizo un llamado a las personas usuarias para colaborar con la operación segura del sistema durante la jornada.

La dependencia exhortó a evitar que objetos metálicos, como monedas, llaves o latas, sean arrojados o caigan accidentalmente a las vías, ya que este tipo de incidentes puede provocar cortocircuitos y afectar el funcionamiento de los trenes.

El organismo recordó que este tipo de fallas puede generar retrasos en el servicio y afectar la movilidad de miles de pasajeros, especialmente en un día en el que se espera una demanda superior a la habitual.

Con el propósito de apoyar la movilidad de quienes asistirán al Estadio Ciudad de México y a los distintos eventos de transmisión del partido, instruimos la ampliación del horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX hasta la 1:00 a.m. del miércoles 1 de julio.… pic.twitter.com/XRS2NQIhrA — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 30, 2026

Horario especial solo aplicará en tres líneas

El STC Metro aclaró que la ampliación del servicio será exclusiva para las Líneas 1, 2 y 3, por lo que el resto de la red operará conforme a sus horarios normales.

Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar con anticipación las rutas de traslado y tomar previsiones si necesitan realizar conexiones con otras líneas o con distintos sistemas de transporte público.

Con este operativo especial, el Metro de la Ciudad de México busca facilitar los desplazamientos de miles de personas durante la jornada deportiva y apoyar la movilidad de los aficionados que asistirán al encuentro entre México y Ecuador o participarán en las celebraciones posteriores.

IO