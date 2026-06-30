Más de 190 mil habitantes de Campeche no estudian o abandonaron sus estudios;

En Campeche existen 193 mil 840 personas que no estudian o que abandonaron sus estudios, por lo que se encuentran en rezago educativo. Esta cifra equivale al 20.5% de la población total, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026 de la Secretaría de Bienestar (Sebien) del Gobierno de México.

A nivel nacional, 24 millones 249 mil 571 personas presentan esta condición, lo que representa el 18.6% de la población mexicana. Con ello, Campeche se ubica por encima de la media nacional en materia de rezago educativo.

El diagnóstico federal señala que el problema no se distribuye de manera uniforme entre los municipios. Hopelchén encabeza la lista con 16 mil 616 personas en rezago (33.4% de su población). Le siguen Candelaria (25.3%), Tenabo (22.1%), Escárcega (21.3%), Palizada (20.6%), Champotón (20.1%) y Calakmul (20%).

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En contraste, los municipios con menor incidencia son Campeche (11.1%), Carmen (14.1%), Hecelchakán (15.1%) y Calkiní (18.4%).

Para el expresidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia A.C., Manuel Augusto Loeza Cabrera, detrás de estas cifras existe una combinación de factores sociales y económicos que obliga a miles de jóvenes a abandonar las aulas antes de concluir su formación académica.

Señaló que en el nivel medio superior la deserción es especialmente preocupante, ya que estimó que siete de cada diez estudiantes del Cobacam no concluyen el bachillerato. Esta situación se debe tanto a la falta de recursos económicos como al debilitamiento de la autoridad familiar y escolar.

Más de 193 mil campechanos sin estudios o con abandono escolar

Explicó que el incremento en el costo de la vida ha impactado directamente en la economía de los hogares, obligando a muchos estudiantes a incorporarse al mercado laboral, incluso si ello implica abandonar sus estudios.

Añadió que incluso quienes logran concluir una licenciatura enfrentan obstáculos para titularse, debido a los costos del proceso y a las exigencias académicas finales, lo que limita sus oportunidades laborales y salariales.

Consideró que para revertir el rezago educativo es necesario fortalecer el apoyo familiar, ampliar los programas de apoyo económico a estudiantes y reducir las barreras para concluir estudios en todos los niveles.