Presentan estrategia integral para combatir encharcamientos durante la temporada de lluvias en Mérida

Ante la permanencia de la temporada de lluvias y los problemas ocasionados por las precipitaciones registradas en las últimas semanas, el Ayuntamiento de Mérida anunció un plan integral para fortalecer la infraestructura pluvial y reducir los encharcamientos.

Durante su conferencia semanal, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada presentó una estrategia que contempla la modernización del sistema de captación de agua mediante infraestructura verde, con la incorporación de jardines de lluvia y biosistemas pluviales que permitan acelerar la infiltración y el desalojo del agua acumulada.

Como parte de las primeras acciones se intervendrán cinco puntos considerados prioritarios: la glorieta de Ciudad Caucel, sobre la calle 23; el cruce de la 27 y 28, en Residencial del Norte; la 21 con 52, en la colonia Miguel Hidalgo; la avenida Mérida 2000 con 67; y la 41 con 22, en Juan Pablo II.

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En Ciudad Caucel se transformará la glorieta en un jardín de lluvia y se modificará la pendiente de la vialidad para mejorar la captación del agua. En Residencial del Norte será reactivado un sistema de drenaje construido hace cuatro décadas para conectarlo con la infraestructura actual.

En la Miguel Hidalgo se edificará un macroaljibe dentro del predio de una plaza comercial y se evitará que los establecimientos descarguen agua hacia la vía pública. Mientras tanto, en Juan Pablo II se modificarán las descargas pluviales mediante la construcción de pozos y camellones convertidos en biosistemas de infiltración.

El programa también contempla, a corto plazo, concluir la construcción de 120 pozos pluviales en zonas de alto riesgo, adquirir equipos de perforación portátiles, mantener el desazolve permanente de pozos, zanjas y drenajes, además de reforzar la limpieza de canales y el retiro de residuos sólidos.

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Entre las acciones de mediano plazo se prevé construir nuevos sistemas pluviales en avenidas estratégicas, mejorar la interconexión de la infraestructura existente e incorporar nuevos puntos de atención conforme se identifiquen zonas vulnerables.

Para el largo plazo, el Ayuntamiento impulsará campañas permanentes de limpieza de rejillas y azoteas, actualizará el mapa de zonas de riesgo y fortalecerá la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

“También desde casa debemos ayudar. Conservar espacios permeables que permitan la filtración del agua”, expresó la alcaldesa.