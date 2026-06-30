¿Buscas universidad? Tecnológico de Progreso abre espacios para nuevo ingreso 2026

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la educación, el Instituto Tecnológico Superior Progreso (TecNM) abrió la segunda etapa de su proceso de admisión 2026, dirigida principalmente a jóvenes que buscan iniciar una carrera profesional o que no lograron obtener un lugar en otras instituciones.

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 8 de julio, por lo que las autoridades del plantel invitaron a los aspirantes a realizar su trámite dentro del período establecido y aprovechar los espacios disponibles.

La institución ofrece ocho programas académicos los cuales son Ingeniería en Electromecánica, Logística, Energías Renovables, Animación Digital y Efectos Visuales, Administración, Gestión Empresarial, Sistemas Computacionales, además de la modalidad en Sistemas Computacionales a Distancia, diseñada para quienes trabajan o requieren mayor flexibilidad para cursar sus estudios.

Como parte de esta segunda etapa, el TecNM local también recibirá solicitudes de aspirantes que hayan presentado el examen de admisión en otras universidades, quienes podrán entregar sus resultados para ser considerados dentro del proceso de selección institucional.

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El examen de admisión se llevará a cabo el 9 de julio, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del plantel, mientras que los resultados serán dados a conocer un día después mediante los canales oficiales de la institución.

El costo de la ficha de admisión es de 520 pesos, pago que podrá realizarse mediante depósito, transferencia bancaria o directamente en la caja del instituto.

Además de su oferta educativa, se informó que este año el instituto fue incorporado al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que permitirá que los alumnos que cumplan con los requisitos puedan acceder a apoyos económicos para continuar sus estudios.