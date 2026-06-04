Roberto Palazuelos se encuentra de luto, actor revela perdida con mensaje en redes

El actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos, conocido popularmente como "El Diamante Negro", se encuentra atravesando por un doloroso momento familiar. Esto fue revelado por medio de sus redes sociales en donde compartió un mensaje sobre el fallecimiento de un ser querido.

Fue en su cuenta de Instagram que el actor compartió un extenso mensaje junto a una fotografía en donde habló de su dolorosa pérdida. La publicación que fue compartida este jueves 4 de junio generó sorpresa entre sus seguidores que comentaron con mensajes de condolencias.

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¿Quién dentro de la familia de Roberto Palazuelos falleció?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el histrión confirmó el sensible fallecimiento de su tío, Mario Wichtendahl, una figura sumamente respetada y querida, con una sólida trayectoria en los sectores gastronómico y turístico de México.

Roberto usó la publicación para dedicarle una sentida dedicatoria a su familiar, quien perdió la vida en Acapulco, Guerrero, a la avanzada edad de 90 años. En sus palabras, el actor resaltó la calidad humana y espiritual que caracterizaba a su tío, tomándolo como un estandarte ético para sus allegados.

"Con profundo dolor despedimos a mi tío Mario hoy en Acapulco, se nos fue al cielo uno de los hombres más rectos y espirituales que he conocido, un ejemplo de vida para toda mi familia, un ser humano impecable y de gran corazón que vamos a extrañar mucho." escribió el empresario.

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