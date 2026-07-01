Muere Manolo Arjona, cantante de Locomía

El cantante y bailarín español Manolo Arjona, miembro fundador del mítico grupo de dance-pop Locomía, murió de forma repentina a los 58 años.

El deceso ocurrió en su domicilio de Viladecans, en Barcelona. Fuentes cercanas informaron a medios como EL PAÍS que el artista pasó el día pintando con total normalidad antes de acostarse a dormir, momento en el que ya no despertó

¿Quién era Manolo Arjona?

Manuel Arjona Velasco fue una pieza fundamental para consolidar la identidad del grupo ibicenco que revolucionó la música y la moda a finales de los años 80.

Tras la separación de la formación original en 1992, fue de los integrantes que más impulsó los posteriores reencuentros del grupo en 2007 y 2011.

La repentina partida de Manolo Arjona vuelve a poner de luto alos seguidores de la agrupación, convirtiéndose en el cuarto integrante histórico en fallecer a una edad temprana.