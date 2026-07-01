Se desploma la captura de pulpo en Campeche; pescadores reportan caída de hasta 70%

La captura de pulpo en el estado ha disminuido de manera significativa en los últimos cinco años, al pasar de aproximadamente 50 a 15 kilos por lancha, lo que mantiene preocupados a pescadores ribereños ante el inicio de la próxima temporada.

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Los trabajadores del mar atribuyen esta baja a la falta de vigilancia, lo que ha favorecido la pesca ilegal de especies en veda como el pulpo y el caracol, afectando su reproducción. Además, cada vez menos pescadores participan en esta actividad debido a los altos costos de inversión y las bajas ganancias.

De acuerdo con testimonios como el de Fernando Caballero Mijangos, la inversión para capturar pulpo supera los seis mil pesos en insumos y combustible, lo que ha generado deudas y el abandono de la actividad por parte de varios pescadores. Incluso quienes continúan trabajando reportan capturas mínimas y poco rentables.

A esto se suma la problemática de los intermediarios conocidos como coyotes, quienes imponen los precios desde el arribo del producto, reduciendo aún más las ganancias de los pescadores, según explicó Octavio Cruz.

Ante este panorama, pescadores han sostenido reuniones con autoridades de la Secretaría de Pesca y el Tecnológico de Lerma para retomar un proyecto de cultivo y liberación de pulpo. Señalan que los esfuerzos se ven afectados por la pesca ilegal realizada durante todo el año con buzos que utilizan compresores, lo que impacta la recuperación del recurso.

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JGH