Sube a 4 la cifra de muertos tras festejos en el Ángel por triunfo de México ante Ecuador

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México actualizó este miércoles la cifra de personas fallecidas durante los festejos en el Ángel de la Independencia, tras el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026.

Aunque en un primer reporte se informó de tres personas muertas, la dependencia confirmó un cuarto fallecimiento. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años, cuya identidad aún no ha sido establecida.

¿Qué se sabe del cuarto fallecido en los festejos del Ángel?

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, el hombre fue trasladado a un hospital luego de presentar crisis convulsiva, estado epiléptico y sangrado de tubo digestivo.

Durante su atención médica, el paciente presentó un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación. Con ello, el saldo de personas fallecidas en los festejos de Paseo de la Reforma aumentó a cuatro.

La dependencia expresó sus condolencias a familiares, amigas y amigos de las víctimas, y señaló que se mantendrá el acompañamiento institucional.

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¿Qué dijo Clara Brugada sobre las muertes en Reforma?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lamentó los fallecimientos registrados durante la celebración y aseguró que la administración capitalina brindará apoyo humano e institucional a las familias afectadas.

“A su familia y seres queridos, expresamos nuestras más sinceras condolencias”, señaló la mandataria local, quien afirmó que las personas cercanas a las víctimas no estarán solas.

Brugada también destacó que los festejos por el triunfo de México reunieron a más de 1 millón 400 mil personas en las calles y espacios públicos de la Ciudad de México, principalmente en torno al Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma.

¿Cuántas personas participaron en los festejos de México?

La jefa de Gobierno calificó la concentración como una de las más grandes registradas en la historia reciente de la capital. Señaló que más de un millón 400 mil personas salieron a celebrar el pase de México a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Brugada reconoció a la Selección Mexicana por el triunfo ante Ecuador y también a quienes participaron en los festejos de forma pacífica.

Sin embargo, tras la actualización del saldo, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró que dará seguimiento a los casos y acompañará a las familias de las cuatro personas fallecidas durante la jornada de celebración.

IO