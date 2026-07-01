Suman cuatro muertos durante festejos en Reforma

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de cuatro personas durante las aglomeraciones y festejos masivos en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.
Las celebraciones ocurrieron tras la victoria de la Selección Mexicana contra Ecuador en la Copa Mundial de Futbol 2026.
Las autoridades locales de la SSC y la Secretaría de Salud (SEDESA) reportaron que el evento congregó a cerca de un millón de personas en la zona del Ángel de la Independencia.
¿Cuántos muertos hubo en Reforma tras festejos?
De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Salud de la CDMX, los decesos se debieron a emergencias médicas derivadas de la enorme concentración de gente.
- Tres muertes por asfixia: Ocurrieron debido a problemas respiratorios agudos provocados por el tumulto en la colonia Juárez. Las víctimas fueron identificadas como una joven de 19 años, una mujer de 48 años y un hombre de 44 años de edad.
- Una muerte por complicaciones médicas: Un hombre de aproximadamente 30 años sufrió un estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo en la vía pública. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde posteriormente falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.