Suman cuatro muertos durante festejos en Reforma

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de cuatro personas durante las aglomeraciones y festejos masivos en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

Las celebraciones ocurrieron tras la victoria de la Selección Mexicana contra Ecuador en la Copa Mundial de Futbol 2026.

Las autoridades locales de la SSC y la Secretaría de Salud (SEDESA) reportaron que el evento congregó a cerca de un millón de personas en la zona del Ángel de la Independencia.

¿Cuántos muertos hubo en Reforma tras festejos?

De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Salud de la CDMX, los decesos se debieron a emergencias médicas derivadas de la enorme concentración de gente.