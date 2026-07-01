Reportan daños en el monumento “El Ceviche" en Cancún tras festejo por triunfo de México en el Mundial 2026

El histórico y celebre monumento de Fantasía no Caribeña sufrió daños y desmanes en su fuente, esculturas, cajas de luces, lámparas y jardineras.

Tras la resaca de la victoria de la selección mexicana ante Ecuador el pasado martes, miles de personas se reunieron en el monumento de El Ceviche en él centro de Cancún.

Los ánimos eufóricos provocaron qué los aficionados cayeran en los excesos y terminasen por romper una de las estrellas del monumento de color amarillo.

También al pisotear las jardineras destruyeron plantas y pasto, así como romper algunas ramas de arbustos. Lámparas, cajas de cables, agua sucia en la fuente y grandes cantidades de basura, y hasta presuntos enerbantes.